Март 7th, 2020

Ученые из Шотландии рассказали как можно сохранить ясность ума в старости





Результаты исследований показали, что логические игры и головоломки могут помочь предотвратить негативное влияние когнитивного спада у пожилых людей

Ученые из Шотландии провели исследование и выяснили, что логические игры и головоломки способствуют сохранению ясности ума в пожилом возрасте. Об этом сообщает N+1 со ссылкой на исследование.



В исследовании приняли участие 1091 человек, которые родились в 1936 году. Ученые оценивали то, играют ли они и как часто в настольные игры. Также они анализировали демографические и социоэкономические данные, информацию о здоровье, образовании и ежедневной активности испытуемых.



Результаты показали, что когнитивный спад, который наблюдается в пожилом возрасте, меньше всего повлиял на любителей настольных игр, а именно на их память и скорость принятия решений.