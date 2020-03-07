Март 7th, 2020

Ученые доказали,что модели плюс-сайз более здоровы, чем худышки.

Женщины размера XXL не ложатся под нож хирурга, чтобы уменьшить свои формы; а фотографы всё чаще выбирают их в качестве моделей.

Если верить метрике европейских брендов, в категорию «плюс-сайз» попадают модели с параметрами 100-82-106 и выше. Диетологи говорят, что нужно учитывать индивидуальные параметры человека: рост, возраст, состояние здоровья, объём талии.Одно дело, когда 85 кг девушка весит при росте 160 см, а другое дело — при росте 180 см. Одно дело, когда у неё есть мышечная масса, она занимается спортом, а другое дело, когда она ведёт малоподвижный образ жизни и у неё в основном жировая ткань.

Модели плюс-сайз чаще всего имеют фигуры гиноидного типа: у них есть талия, грудь и бёдра. У них с точки зрения здоровья жир распределён правильно.

Когда у модели небольшой объём талии относительно груди и бёдер, нет высокого риска сердечно-сосудистых заболеваний, но вес больше 85 кг вреден для суставов и позвоночника.

Если судить по количеству резонансных обложек, показов и шоу, то девушки с формами однозначно вошли в моду.