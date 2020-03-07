Март 7th, 2020

У Бена Аффлека новая любовь (фото)

Западные СМИ подозревают, что в Голливуде появилась новая пара. 47-летний Бен Аффлек и 31-летняя Ана де Армас никак не могут расстаться после съемок триллера «Глубокая вода» (Deep Water), которые завершились несколько недель назад. На днях актеры были замечены на Кубе, родине Аны, во время ужина, похожего на свидание.

В твиттере появились снимки, сделанные в одном из ресторанов Гаваны и на улице города. Бен и Ана сфотографировались с сотрудниками заведения и прохожими, не отказав никому в совместных кадрах. В начале недели Аффлек давал интервью в Лос-Анджелесе в поддержку фильма «Вне игры» (The Way Back) со своим участием, а когда освободился от дел, вероятно, отправился на Кубу.

Бен Аффлек и Ана де Армас в одном из ресторанов Гаваны

Последний раз Бена Аффлека и Ану де Армас видели на съемочной площадке фильма «Глубокая вода» в середине февраля. Съемки проходили в Новом Орлеане, и актеры встречались не только в рабочие часы. В январе один из очевидцев, на чьи слова ссылается пресса, видел Бена и Ану в баре.

Бен Аффлек прямо за моей спиной разговаривал по-испански с Аной де Армас весь вечер, — рассказал инсайдер.

После развода с Дженнифер Гарнер у Аффлека были непродолжительные романы, о последнем из которых пресса писала в прошлом году. Восходящая кубино-испанская звезда Ана де Армас два года была замужем за актером Марком Клотета, с которым рассталась в 2013-м. Недавно актрису, сыгравшую «девушку Бонда» в новом фильме об агенте 007, заподозрили в романе с Брэдли Купером.

Бен Аффлек

Ана де Армас