Александр Михайлов которого зрители помнят по фильму «Любовь и голуби»,очень не доволен,что его 17-и летня дочь собралась замуж.

Звезда комедии никогда не скрывал, что относится к такому решению Мирославы с опаской, однако недавно на этот счёт актер высказался уж слишком мрачно.

«Вспоминается сразу Ромео и Джульетта. Правда, у них было три дня любви и пять трупов. Вот и вся история», – сказал Михайлов.

Сама Мирослава, впрочем, рассказала, что, несмотря на позицию папы, мама к её решению отнеслась положительно.

По словам девушки, церемония бракосочетания намечена на лето, но всё будет зависеть от вступительных экзаменов в театральный, ведь главной мечтой наследницы Михайлова всё же является актерская карьера.