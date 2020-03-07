Март 7th, 2020

Трамп призвал ФРС США принять меры стимулирования экономики в связи с коронавирусом

Федеральная резервная система (ФРС) США должна прибегнуть к мерам экстренного стимулирования роста национальной экономики для преодоления последствий распространения в мире коронавируса нового типа. Такое мнение выразил в пятницу в беседе с журналистами в Белом доме президент США Дональд Трамп.

У него поинтересовались, следует ли ждать от правительства США шагов, нацеленных на стимулирование экономического роста в условиях усиливающихся негативных последствий распространения нового коронавируса. «Не знаю. Посмотрим, захочет или нет осуществить стимулирование Федеральная резервная система. По моему мнению, ей следует это сделать», — ответил американский лидер.

ФРС выполняет функции центробанка. Официально она считается независимым органом федерального правительства США. ФРС принимает решения самостоятельно, они не подлежат одобрению президентом США.

При этом Трамп заявил, что как Европа, так и Китай уже принимают меры по стимулированию экономик в складывающейся ситуации. Американский лидер также в очередной раз подверг критике руководство ФРС. «У нас ФРС, которая вообще-то сама не демонстрирует инициативу. И я еще очень вежливо выражаюсь в данном случае», — отметил президент.

Кроме того, он высказался за то, чтобы ФРС продолжила сокращение процентной ставки. «Считаю, что ФРС следует сокращать [ставку] и осуществлять стимулирование [экономики]. Им следует это делать, поскольку это делают другие страны, и мы из-за этого оказываемся в условиях неравной конкурентной борьбы <…>«, — подчеркнул Трамп.

ФРС 3 марта на созванном впервые с финансового кризиса 2008 года экстренном заседании снизила ставку на половину процентного пункта в рамках борьбы с рисками, порожденными распространением коронавируса. ФРС снизила ставку до 1-1,25%.