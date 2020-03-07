Март 7th, 2020

Самая красивая миллиардерша похвасталась фигурой.

Фотомодель и бизнес-леди 22-летняя Кайли Дженнер — одна из самых популярных среди сестер Кардашьян-Дженнер. При этом в начале 2020 года Кайли даже обогнала свою старшую сестру по количеству instagram-подписчиков. Если у Ким на данный момент 157 млн фолловеров, то у Кайли — 158 млн (и эта цифра постоянно растет). Похоже, что 22-летня красотка все же более интересна поклонникам “легендарного” семейства.

Кайли отлично знает, как привлечь к себе внимание. Модель уже давно вывела безотказную формулу успеха. Девушка с завидной регулярностью публикует фото в соблазнительных нарядах, демонстрируя свои пышные формы. Внушительное декольте и крупные бедра стали своеобразной “визитной карточкой” внешности сестер Кардашьян-Дженнер. Что и говорить, если Ким Кардашьян застраховала свою выдающуюся “пятую точку” на 21 млн долларов!

Но Кайли регулярно доказывает,что ее формы стоят не меньше.