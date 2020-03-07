Пять государств официально уведомили ООН о начале суда над Россией по сбитому MH17

Сколько веревочка не вилась, как бы кремлевские глашатаи-пропагандоны не выкручивались, пытаясь переложить свое преступление на Украину, а следствие поставило жирную точку на горбе проклятой России. На скамье подсудимых фактически оказалась фашистская Россия-агрессор. Суд символически начнется в День рождения Тараса Шевченко, который предупреждал украинцев о подлости москалей.
Пройдет еще немного времени и Россия окажется на скамье подсудимых и за оккупацию Крыма, агрессию против Украины, Грузии, Сирии. Ждите, расеянчики, своих приговоров. Хотя наибольший приговор вы написали себе сами — стали прокляты в веках у большинства народов.
Украина, Нидерланды, Бельгия, Малайзия и Австралия, которые являются членами Совместной следственной группы по делу сбитого самолета MH17, официально сообщили генсеку ООН и президенту Совбеза ООН о начале 9 марта судебного процесса в Нидерландах по этому делу.
Об этом рассказал в комментарии Укринформу представитель Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.
Он также предоставил копию документа, отправленного генеральному секретарю ООН и президенту Совета Безопасности Организации.
«Начало уголовного судебного разбирательства 9 марта 2020 года является важной вехой для установления истины и достижения справедливости для жертв рейса MH17 и их близких, а также привлечения к ответственности лиц, ответственных за сбитый самолет MH17″, — говорится в официальном письме.
Как отмечается в документе, Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина имеют полную уверенность, что судебный процесс «будет способствовать достижению справедливости в соответствии с самыми высокими международными правовыми стандартами профессионализма и независимости». При этом напоминается, что резолюция Совета Безопасности 2166 требует, чтобы все причастные к уничтожению гражданского самолета понесли ответственность.
Как сообщалось, судебное заседание в Нидерландах состоится на основании доказательств, собранных Совместной следственной группой с участием правоохранительных органов Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. JIT с 2014 года проводит независимое международное уголовное расследование по факту сбитого фашистскими российскими силами над Украиной самолета Малазийских международных авиалиний.
Пассажирский Boeing-777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит вооруженными силами РФ над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.
Международная следственная группа сообщила, что самолет рейса MH17 был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук», который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.
В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17.
19 июня 2019 года JIT назвала имена четырех причастных к авиакатастрофе. Это, в частности, Леонид Харченко — гражданин Украины, который воевал на стороне русских агрессоров, Сергей Дубинский — полковник ГРУ Генерального штаба Вооруженных сил РФ, руководитель «ГРУ ДНР», которого считают организатором боевого применения установки; Олег Пулатов — подполковник запаса российских ВДВ, причастный к перевозке «Бука», который занимался организацией охраны района падения обломков сбитого самолета; Игорь Гиркин — отставной офицер вооруженных сил РФ, бывший полковник ФСБ, активный участник российской вооруженной агрессии в Украине.
Один из подозреваемых — подполковник спецназа ГРУ РФ Олег Пулатов изъявил желание участвовать в судебном процессе по делу МН17. Его интересы будут представлять адвокаты.
Сколько веревочка не вилась, как бы кремлевские глашатаи-пропагандоны не выкручивались, пытаясь переложить свое преступление на Украину, а следствие поставило жирную точку на горбе проклятой России. На скамье подсудимых фактически оказалась фашистская Россия-агрессор. Суд символически начнется в День рождения Тараса Шевченко, который предупреждал украинцев о подлости москалей.
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