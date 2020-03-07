 
 
Март 7th, 2020

Потап потроллил праздник на 8 марта.

потапПотап мечтает пополнить коллекцию наград статуэткой «Грэмми», приобрести «транслятор хаотичного мыслительного потока, автоматически соединяющий звучащие в голове мотивы и текст с картинками и выводящий все это куда-нибудь в электронном виде», потому что муза посещает внезапно, когда под рукой нет ничего, кроме салфетки и карандаша.

В 2010 году Потап открыл свой продюсерский центр «MOZGI Entertainment», который представляет и группу «Время и Стекло», эксцентричного артиста Аркадия Лайкина и танцевально-музыкальный мужской band «Mozgi».Потап — не только продюсер. Также Алексей пишет песни, сценарии, выступает режиссёром клипов и является неисчерпаемым источником креатива команды «MOZGI Entertainment».

Сегодня муза принесла Потапу идею нового клипа ,посвященного празднику 8 марта. Наверно,вскоре будет снят клип по этому поводу. А,пока,смотрим фото и наблюдаем рождение очередного шедевра от Потапа.

Tags: , , | Category: Новости, Украина, Шоу-бизнес ﻿
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