 
 
Март 7th, 2020

Полиция арестовала Роналдиньо.

роналдиньоБывшего полузащитника сборной Бразилии арестовали за подделку документов.

В Парагвае он и его брат предъявили в аэропорту Асунсьона поддельные паспорта, передает сайт местной полиции.

 4 марта в номере Роналдиньо  прошел обыск, в ходе которого полиция обнаружила фальшивые документы на имя самого спортсмена и его брата Роберто. Изначально полиция выписала ордер на арест бывшего футболиста, однако он был отпущен после допроса. В итоге они все же были взяты под стражу.

 Отмечается, что в субботу, 7 марта, Роналдиньо и Роберто должны встретиться с судьей, который решит, останутся ли бразильцы под арестом на время проведения расследования или будут отпущены.

Роналдиньо и его брат считают, что практически стали жертвами.

 

 

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