Март 7th, 2020

Подо льдами Антарктиды ученые обнаружили жизнь

Исследователииз Мичиганского технологического Университета смогли получить образцы воды, взятые из подземного озера. которое находится подо льдами Антарктиды. Примечательно, что озеро находится на глубине почти восемьсот метров под поверхностью земли. Ученые уверены, что теперь они смогут более подробнее узнать об условиях, к которым так хорошо приспосабливаются микробы. Подземные озера с жидкой водой иногда можно встретить в недрах ледников. Несмотря на то, что свет Солнца туда не поступает, давление льда вместе с с теплом, которое озеро получает от ядра нашей планеты, приводит к таянию. Озеро Уилланс, расположенное в Западной Антарктиде, стало одним из подобных водоемов.

Сложные формы жизни в подобных условиях выжить не смогут, тем не менее, учеными были обнаружены колонии микроорганизмов, так как в воде нашли органический углерод — главный компонент их питания. Последние расчеты авторов работы помогли установить, что подледные озера содержат на 5400 процентов больше углерода, чем необходимо для жизни микроорганизмов. Скорее всего, именно этот фактор и помогает микроорганизмам выживать, не смотря на отсутствие света и должного тепла.

После того, как водоем мелеет, питательные вещества проходят по течению ниже, к побережью Южного океана, которое полностью покрыто льдом. Подледные системы имеют еще более сложные системы талых озер, рек и ручьев, все они друг с другом сообщаются. Новый эксперимент помог установить, что в них есть все компоненты, нужные для жизни.

«Жизнь является очень выносливой, поэтому может вынести все, что угодно», — заключили авторы нового интересного исследования.