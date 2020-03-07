Март 7th, 2020

Памелла Андерсон снялась в эротической фотосессии.

Памела Андерсон – американская актриса и фотомодель. Родилась 1 июля 1967 года, в Канаде. Карьеру актрисы и фотомодели Памела Андерсон начала в 1989 году, первый ее рекламный контракт был с пивоварной компанией. В этом же году Андерсон впервые попала на обложку Playboy. Популярность и звание секс-символа США ей принесли съемки в сериале «Спасители Малибу» (1992 год). Актриса снималась не только в сериалах, но и в фильмах.

Памела Андерсон в 51 год впервые покрасовалась на обложке Vogue. За время сотрудничества с Playboy звезда привыкла к пикантным фотосессиям. Читателей Vogue Czechoslovakia для Чехии и Словакии она порадовала фото в прозрачном черном пеньюаре. Об этом рассказали в Instagram издания.

Фотограф Дэн Бэлью сделал несколько вариантов обложки. На двух других фото Андерсон одета в стиле 60-х, лежит в бассейне и резвится в горах. Актриса одета в наряды Versace, Chanel, Saint Laurent. Ее фотографировал Дэн Бэлью. Последний в соцсети восхитился моделью.

- Женщина-бриллиант! Невероятно счастлив, что имел возможность встретиться. Люблю тебя, — прокомментировал фотограф.

И вот,снова , Памела доказывает,что красота не подвластна времени.