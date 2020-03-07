 
 
Март 7th, 2020

Открыто криминальное дело на Дубинского.

дубинскийВ отношении Александра Дубинского было открыто криминальное дело. Дело было открыто из-за  поклепа Александром Дубинским в сторону главы партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко.

При этом, политические  аналитики  делают выводы, что Портнов будет следующим и таким образом Порошенко попытался  донести отношение «пятой колонны» к уже бывшему генеральному прокурору Руслану Рябошапке и его свите.

Так, на его странице возникли настоящие обсуждения данной темы в комментариях под фото документа.

Тем не менее, большинство людей, которые оставили свой комментарий явно поддерживают политику Петра Порошенку и разделяют ту точку зрения, что Владимир Зеленский якобы занимается преследованием бывшего главы государства.

 

 

Tags: , , , | Category: Новости, Общество, Политика, Украина ﻿
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