Март 7th, 2020

Открыто криминальное дело на Дубинского.

В отношении Александра Дубинского было открыто криминальное дело. Дело было открыто из-за поклепа Александром Дубинским в сторону главы партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко.

При этом, политические аналитики делают выводы, что Портнов будет следующим и таким образом Порошенко попытался донести отношение «пятой колонны» к уже бывшему генеральному прокурору Руслану Рябошапке и его свите.

Так, на его странице возникли настоящие обсуждения данной темы в комментариях под фото документа.

Тем не менее, большинство людей, которые оставили свой комментарий явно поддерживают политику Петра Порошенку и разделяют ту точку зрения, что Владимир Зеленский якобы занимается преследованием бывшего главы государства.