Март 7th, 2020

Мужчина 4 года строил аэродром для космического корабля в пустыне, а потом исчез



Энтузиаст 4 года строил у города площадку для космического корабля. Над ним подшучивали многие знакомые, но закончив строительство мужчина бесследно исчез.



Вернер Джайсли производил впечатление совершенно адекватного человека. У него была неплохая работа, семья и дом. Лишь одна небольшая странность заставляла окружающих прятать улыбку — Джайсли совершенно всерьез строил аэропорт для некоего космического корабля.



Посадочная площадка в форме 36-конечной звезды раскинулась на 48 метров в диаметре. Вернер уверял, что «получил приказ» возвести ее именно такой



Никто не придавал большого значения работе мужчины. Хобби есть хобби, пусть даже такое необычное. Но достроив аэропорт Джайсли исчез уже на следующий день.



Куда — никто не знает и по сей день. Мужчина оставил семью и работу. Теперь у местных жителей другой повод для шуток: они говорят, что космический корабль все же прилетел.



Фото: dailymail