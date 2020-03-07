Март 7th, 2020

Мила Кунис впечатлила поклонников красивой фигурой.

Мила Кунис – американская актриса украинского происхождения, добившаяся популярности в Голливуде. Ее карьера началась с успеха проекта «Шоу 70-х», за игру в котором артистка удостоилась множества номинаций и наград национальных премий. За роль в «Черном лебеде» стала обладательницей призов Венецианского фестиваля и премии «Сатурн».

Неоднократно Мила попадала в топ рейтинга «Самые горячие женщины» по версии изданий Men’s Health, FHM, Maxim и Esquire.

И вот, в очередной раз, Мила доказывает,что она одна из самых красивых женщин Голливуда.

Снимок появился в сети всего пару часов назад и уже собрал миллионы просмотров.