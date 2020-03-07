Март 7th, 2020

Мадонна показала очередного бой-френда.

61-летняя Мадонна время не теряет. В разгар эпидемии, которая уже распространилась по всему миру, поп-королева активно гастролирует со своей программой Madame X Tour. Компанию ей на гастролях составляет ее 25-летний бойфренд Ахламалик Уильямс, вместе с которым ее и засняли на днях в Париже.

Во французской столице звезда давала очередной концерт в рамках своего тура, однако для нее это выступление, увы, оказалось далеко не самым удачным. Во время шоу Мадонна села мимо стула и получила травму.

В итоге то ли от обиды, то ли от боли певица разрыдалась прямо на сцене. Выступление звезда продолжила, но, судя по фото, без помощи клюки она пока передвигаться не может. Как она потом призналась, она повредила копчик.

