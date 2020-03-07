Март 7th, 2020

Крым не будет пить днепровскую воду.

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что сначала Украине нужно отказаться от претензий на полуостров, а потом уже говорить о сотрудничестве.

«Если они называют Крым украинским, а это не соответствует действительности, то нам вода в таком случае ни в каком виде не нужна», — считает он.

Кроме того, Константинов подчеркнул, что вода с Украины может быть опасна, так как с помощью нее крымчан «могут травить какими-то химикатами и еще чем-то». По его словам, в Крыму есть своя программа по обеспечению водой.

Проблемы с водой начались в Крыму после присоединения к России в 2014 году, поскольку Украина прекратила поставки по Северо-Крымскому каналу.