Март 7th, 2020

Коронавирус атакует украинцев возле берегов Калифорнии.

На борту круизного лайнера Grand Princess, что стоит у побережья Калифорнии и на котором выявлены инфицированные новым коронавирусом, находятся 49 украинцев.





Сейчас лайнер Grand Princess стоит на рейде у берегов Калифорнии. На борту судна находятся 3,5 тысячи человек — граждане 54 стран мира (из них 1,1 тысячи — члены экипажа и 2,4 тысячи .

Компетентными органами штата Калифорния было принято решение о проверке пассажиров лайнера на наличие признаков коронавирусной пневмонии из-за первого летального случая в штате Калифорния, поскольку умерший отдыхал в феврале на этом судне.



Учитывая это, местными властями было принято решение о временном запрете на вход в гавань Сан-Франциско указанного судна, и вертолетами береговой охраны США на борт были доставлены тесты на COVID-19 с целью проверки всех пассажиров, кто потенциально мог контактировать с умершим в Калифорнии мужчиной, а также той категории лиц, которые имеют первые признаки респираторной инфекции.