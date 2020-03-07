Март 7th, 2020

Избыток тестостерона приводит к раку.

С огласно новому исследованию британских ученых, одной из главных причин сахарного диабета 2-го типа, ожирения и некоторых видов рака может быть нарушение уровня тестостерона в сыворотке крови.

Эксперимент показал, что повышенный уровень тестостерона, который обусловлен генетическими факторами, может как повышать, так и снижать риски определенных заболеваний в зависимости от пола.

Ученые проанализировали и изучили образцы ДНК 425 тысяч участников крупнейшего в Великобритании хранилища биологических материалов. В итоге они выявили 2571 генетическую вариацию, связанную с различиями в уровнях тестостерона и белка, связывающего половые гормоны в крови.

Оказалось, что избыток полового гормона по-разному влиял на здоровье женщин и мужчин.

Так, у женщин с высоким уровнем тестостерона на 37% выше риск развития сахарного диабета 2-го типа и на 51% – синдрома поликистоза яичников.

В случае с мужчинами повышение уровня тестостерона оказалось полезно для их здоровья и снижало риск развития сахарного диабета на 14%.

Ученые также установили, что высокий от природы уровень тестостерона способствовал возникновению рака – рака эндометрия и молочной железы у женщин и предстательной железы у мужчин.

Ученые планируют продолжить изучать влияние тестостерона, чтобы в будущем снизить риск возникновения метаболических заболеваний и некоторых видов рака.