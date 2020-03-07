Март 7th, 2020

Фото Каменских украсило мужской журнал.

Настя Каменских– украинская певица и просто невероятная женщина. Родилась 4 мая 1987 года, в Киеве. Семья певицы творческая: мать – певица Национального академического народного хора имени Г. Веревки, а отец — концертный директор хора им. Веревки.

С раннего детства Настю заставляли заниматься вокалом, с 6 до 14 лет она училась в музыкальной школе. В 1994 году поступила в Украино- американский гуманитарный институт. С 2006 года Настя Каменских являлась участнице дуэта «Потап и Настя». В 2009 году по версии журнала Viva певица была признана самой красивой женщиной Украины.

Настя Каменских активно принимает участие в различных фотосессиях, чтобы привлекать внимание к себе и своим работам — новым музыкальным композициям и собственному бренду, который появился не так давно.

При этом Настя старается всячески подогревать интерес к собственной персоне пикантными кадрами, в особенности после того, как похудела на 20 килограмм! Выходит это у звезды весьма успешно, ведь каждое новое фото певицы принимается публикой достаточно бурно и сопровождается множеством комментариев.