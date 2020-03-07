Март 7th, 2020

Елизабет Херли поражает красотой на новом фото.

Актриса Елизабет Херли ,без сомнения,владеет секретом молодости.Лиз, в свои 54 года , поражает стройной фигурой и красотой.

Лиз является отличной рекламой собственного бренда купальников. Женщина всегда в форме и призывает своих поклонниц не лениться ,а работать над собой и становиться своей лучшей версией себя.

Личная жизнь такой красотки не остается тайной для журналистов.

С 1987-го по 2000 год Херли жила с актером Хью Грантом. В 2007–2011 годах она была замужем за бизнесменом Аруном Найаром. От бизнесмена Стива Бинга она родила сына Дэмиана Чарльза (2002). В 2011 году Херли объявила о помолвке с игроком в крикет Шейном Уорном.