Март 7th, 2020

Что посмотреть — 10 фильмов о сильных женщинах

В канун Международного женского дня мы собрали для вас фильмы про сильных женщин — сильных как телом, так и духом. Они очень четко и уверенно опровергают сомнительный тезис о том, что женский пол можно считать слабым, мы надеемся, что каждую из нас они обязательно вдохновят на что-то прекрасное и великое.

«Месть от кутюр» (2015). Миртл Донадж обвинили в убийстве и отправили в закрытую школу-интернат, откуда ей удается сбежать. Через несколько лет, вернувшись в родной городок, она натолкнулась на неприятие местных жителей, в памяти которых живы обстоятельства ее отъезда. Однако Миртл постепенно удается наладить с ними отношения благодаря своему таланту портнихи. Но старые тайны, как известно, не исчезают, а только прячутся. На время. В ролях: Кейт Уинслет, Лиам Хемсворт.

«Все еще Элис» (2014). Жизнь 50-летней профессора лингвистики Элис Хаулэнд идет привычным чередом — успешная карьера, счастливый брак и трое детей. Однажды во время доклада она понимает, что его текст исчез из памяти. Врачи ставят ей диагноз — первая стадия болезни Альцгеймера, болезни, из-за которой сознание постепенно будет разрушаться, а воспоминания просто сотрутся. В ролях: Джулианна Мур, Алек Болдуин, Кристен Стюарт.

«Воспоминание о будущем» (2014).1914 год. Жизнь Веры Бриттен обещает быть счастливой и успешной — она поступает в Оксфорд, у нее есть любящая семья и молодой человек. Но все меняется, когда в их жизнь врывается Первая мировая война и ее братьев, друзей и возлюбленного призывают на фронт, а сама Вера становится медсестрой и помогает спасать раненых английских и немецких солдат. В ролях: Алисия Викандер, Кит Харингтон.

«Искупление» (2007). 1935 год. 13-летняя Бриони обладает богатой фантазией и мечтает стать писательницей. Однажды ее кузина Лола становится жертвой насильника, и сознание Бриони дорисовывает сцены, которых не было, и девочка обвиняет в этом преступлении сына служанки, Ронни, возлюбленного своей старшей сестры Сесилии. В его вину верят все, кроме Сесилии, и молодого человека сажают в тюрьму, откуда он отправляется на поля сражений Второй мировой войны. В ролях: Кира Найтли, Джеймс МакЭвой, Сирша Ронан.

«Женщина в золотом» (2015). Во времена Второй мировой войны все имущество семьи Фердинанда Блох-Бауэра, в том числе и картина Климта «Портрет Адели Блох-Бауэр I», было отобрано нацистами. Спустя полстолетия Мария Альтман, племянница Фердинанда, которую он объявил своей наследницей, решает побороться за справедливость и вернуть украденное. В ролях: Хелен Миррен, Райан Рейнольдс.

«Молодая Виктория» (2009). Во всемирной истории вряд ли найдется более влиятельная и любимая народом правительница, чем королева Виктория, которая занимала британский трон в течение 63 лет. Однако помимо успехов, которых Виктории удалось добиться на политическом поприще, она смогла совершить то, что не удавалось еще ни одной властительнице, — выйти замуж по любви. В ролях: Эмили Блант, Руперт Френд.

«Дикая» (2014). Шерил Стрейд, пережившая тяжелый развод и смерть матери, решает в одиночку отправиться в путешествие длиною в 1 800 км. Ее путь пролегает по Тихоокеанской тропе — туристическому маршруту, который проходит по труднопроходимым горным хребтам, расположенным далеко от крупных населенных пунктов. В ролях: Риз Уизерспун, Лора Дерн.

«Чемпион» (2010). После смерти матери Пенни Твиди узнает, что их ферма, где несколько поколений семьи выращивали скаковых лошадей, может уйти с молотка. Оставив четырех детей на попечение мужа, она отправляется в семейные владения. Вскоре у одной из кобыл рождается жеребенок по имени Рыжик, которому через несколько лет суждено стать легендой конного спорта по имени Секретариат. В ролях: Дайан Лэйн, Джон Малкович.

«Эрин Брокович» (2000). Невыдуманная история известной правозащитницы Эрин Брокович. Доведенная до отчаяния одинокая мама троих детей навязывается на работу в небольшую юридическую фирму и замечает важную деталь в деле против огромной корпорации, оставшуюся незамеченной опытными юристами. Более того, без гонорара берется за дело, обреченное на проигрыш. И несмотря на трудности, доводит его до конца. В ролях: Джулия Робертс, Альберт Финни, Аарон Экхарт.

«Гонки на миллион» (2019). Мишель с детства мечтала во всем стать первой, а ее главным увлечением были лошади. Отец девочки считал, что детская прихоть пройдет, и позволял испытывать на скорость любого из коней, что были у них на ферме. Многочисленные падения и неудачи, казалось, должны были вернуть Мишель к обычной жизни. Но упрямая девушка и ее настоящий друг – чистокровный скакун Принц сделали невероятное – приняли участие в самой крутой гонке в мире и добыли невероятную победу! В ролях: Тереза Палмер, Сэм Нил, Салливан Степлтон, Софиа Форрест, Джейкоб Уорнер.