Март 7th, 2020

Ирина Федишин поборется за премию «Певица года».

Уже девятый раз украинские звезды будут бороться за престижную премию и представили свои музыкальные новинки. Всего существует 16 номинаций, в каждой из которых – по пять претендентов на победу. Что интересно, организаторы назвали имена первых победителей YUNA-2020 накануне церемонии.

YUNA традиционно соберет тех, кто являются лучшими на сегодняшний день на украинской сцене. В этот вечер мы узнаем, кто по итогам голосования экспертного жюри победил в номинациях «Лучший исполнитель», «Лучшая исполнительница», «Песня года», «Альбом года», «Открытие года» и др. Триумфаторы получат на сцене статуэтки YUNA из рук известных теле- и радиоведущих, бизнесменов, продюсеров.



YUNA 2020 — это также эффектное шоу песенных номеров, которые сильные артисты всегда готовят специально для церемонии. Почти полтора десятка артистов споют свои хиты или попурри. Некоторые из них появятся на сцене в составе уникальных дуэтов, созданных тоже эксклюзивно для этого праздника. YUNA — это всегда неповторимый концерт, в котором много сюрпризов.



Особо волнующим моментом накануне шоу станет красная дорожка. Сотни представителей украинской индустрии развлечений посетят YUNA, и вы сможете своими глазами увидеть наряды каждого, поздравить звезд и стать частью большого праздника музыки и красоты.

Из неофициальных источников поступила информация,что главными претендентами на премию являются Ирина Федишин и Олег Винник