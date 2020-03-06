Март 6th, 2020

В США количество жертв коронавируса выросло до 12 человек

В четверг, 5 марта, США сообщили о еще одном летальном случае Covid-19. Количество смертей от коронавируса на территории страны выросла до двенадцати.

За день новые случаи зафиксировали сразу в нескольких штатах. В частности, в Массачусетсе и Мэриленде коронавирус подтвердили у трех пациентов. Также первого больного Covid-19 зафиксировали в Теннесси, а посетителя одного из медучреждений Колорадо проверяют на наличие инфекции, сообщает The Washington Post.

Как сообщалось, в среду в американском штате Калифорния объявили чрезвычайное положение после того, как от коронавируса умер пассажир круизного лайнера Grand Princess. В связи с этим, лайнер вместе с примерно 2,5 тысячами пассажиров изолировали. Туда отправили тест-системы для проверки на коронавирус всех, кто находится на борту.

Напомним, 1 марта на территории штата Вашингтон ввели чрезвычайное положение. Это произошло после первого летального исхода, подтвержденного в США.

Как сообщалось, вспышка коронавируса начался с рынка морепродуктов и животных в китайском городе Ухань. Он вызывает симптомы, похожие на простуду, но быстро поражает легкие и другие органы. Патоген принадлежит к большой семье коронавирусов. Болезнь распространилась уже на десятки стран.