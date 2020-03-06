Март 6th, 2020

В России доллар может вылететь в район 90 — у рубля отказали тормоза

Рубль ускорил свободное падение на Московской бирже на фоне обвала цен на нефть и распродажи рисковых активов по всему миру.

На торгах в пятницу курс доллара впервые с января 2019 года превысил 68 рублей, а евро пробил отметку 77. Сделки с расчетом «завтра» заключались по 68,2 рубля за доллар и 77,0350 рубля за евро.

Курс американской валюты прибавил 53 копейки за день, 1,53 рубля — с начала недели и 7,32 рубля относительно минимумов начала января. Евро стал дороже на 1,13 рубля относительно четверга и 7,57 рубля с начала года.

«Российский рынок успешно катится по наклонной» вслед за нефтяными котировками, констатирует старший аналитик ИАЦ «Альпари» Вадим Иосуб. Фьючерсы на сорт Brent обновили минимум с лета 2017 года, падая на 3,5% — до 48,21 доллара за баррель.

Российская нефть Urals в европейских портах стоит еще дешевле. По данным Reuters, ее средний дисконт к Brent составляет 2,06 доллара, что дает цену в 46,15 доллара за бочку.

Переговоры о стабилизации нефтяного рынка между странами ОПЕК и Россией зашли в тупик: Саудовская Аравия предложила снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки, чтобы компенсировать спад мирового спроса из-за эпидемии коронавируса. Но встретила отказ российской делегации, после чего решение повисло в воздухе.

В четверг представляющий Россию глава Минэнерго Александр Новак летал в Москву на консультации, но ничего хорошего в Вену не привез. Москва пошла на принцип и продолжает отказываться от сокращения нефтедобычи, сказал Reuters высокопоставленный источник. По его словам, в РФ рассчитывают, что падение нефтяных котировок остановят стимулирующие меры центробанков без участия добывающих стран.

На глобальные площадки тем временем «вернулись панические настроения», констатирует аналитик Nordea Григорий Жирнов. Торги в США в четверг завершились обвалом S&P500 еще на 3,5%, в пятницу фьючерсы на американские индексы торгуются в минусе на 0,8%, сигнализируя о продолжении распродаж на открытии бирж.

Инвесторы бегут в защитные активы, констатирует Жирнов: цены государственных облигаций США обновляют исторические максимумы, а доходности опускаются все ниже. Ставки 10-летних бумаг упали до 0,83% годовых.

Три дня подряд число случаев Covid-19 за пределами Китая увеличивается на 2 тысячи человек. Эпицентрами по-прежнему остается Италия, Южная Корея и Иран, однако и в других странах (в том числе в Германии, Франции, Испании, США) эпидемия резко набирает обороты.

Пока распространение вируса не получится взять под контроль, для рубля «доминируют риски дальнейшего ослабления», говорит Жирнов.

«70-75 рублей за доллар в этом году выглядит возможным сценарием при планомерном ухудшении ситуации в мировой экономике и откате цен на нефть в диапазон 40-50 долларов за баррель», — говорит аналитик Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.

«Если же случится глобальный кризис с мировой рецессией, то USD/RUB может в моменте вылететь в район 90», — предупреждает начальник управления анализа рынков «Открытие Брокер» Константин Бушуев, успокаивая, впрочем, что «такой сценарий сейчас совсем не видится, даже с угрозами всевозможных коронавирусов».

Именно такой сценарий, к сожалению, наиболее вероятен, возражает директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов: «История только начинается, и её последствия могут быть катастрофическими. Вирус — это настоящий «черный лебедь», который, скорее всего, всё-таки столкнёт мировую экономику в рецессию».

«Главный драйвером для продолжения обвала в ближайшие месяцы будут вспышки эпидемии в разных частях света. Такие вспышки будут сопровождаться негативными макроэкономическими эффектами, приводя к снижению макропрогнозов и прогнозов прибылей компаний», — говорит Тремасов.

Главный риск — это вспышка эпидемии в США, считает он: если она произойдет, на «рынках польется настоящая кровь».

Центробанки мира будут действовать по рецептам 2008 года, заливая пожар дешевыми деньгами. Средняя ставка 38 ключевых ЦБ мира уже опустилась до 3%, и это не предел. ФРС США, вероятно, снизит ставку до нуля, но если прибыли компаний падают, то такие действия не остановят переоценки активов, считает Тремасов.