Март 6th, 2020

В новой «Золушке» будет бесполая чернокожая фея-крестная

В новой экранизации сказки «Золушка» будет полностью переосмыслен образ феи-крестной. Эту роль сыграет артист Билли Портер, который годом ранее стал первым чернокожим представителем секс-меньшинств, получившим премию Emmy. В интервью американскому телеканалу CBS он рассказал о том, чем будет отличаться его фея от классического прочтения.

«Мы представляем этого персонажа гендерно-нейтральным, во всяком случае, именно так я его играю. И это очень мощно. Магия ведь не имеет пола», — прокомментировал он. По словам Портера, это будет «версия классической сказки для «новых поколений зрителей».

«Я полагаю, что молодое поколение абсолютно к этому готово. Дети готовы. Как раз взрослые тормозят некоторые процессы», — заявил он.

Ранее было объявлено, что режиссером картины выступит Кэй Кэннон, создательница фильма «Секса не будет!!!». Роль короля исполнит Пирс Броснан. Сюжет пока не уточнялся, известно лишь, что авторы проекта стремятся полностью переосмыслить знакомую всем с детства историю. По их версии, героиня станет амбициозной молодой женщиной, мечты которой простираются далеко за пределы ее мира. Релиз фильма ожидается в 2021 году.