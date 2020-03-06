В Москве ,при непонятных обстоятельствах ,погибли двое украинских шахматистов.

В Москве полиция обнаружила трупы двух шахматистов с Украины. По предварительным данным,они погибли от веселящего газа.
Отметим, что трагедия случилась по адресу улица Кастанаевская. Там полиция нашла тела парня и девушки, которые оказались профессиональными игроками в шахматы. Речь идет об Александре Вернигоровой и Станиславе Богдановиче. По предварительной версии правоохранителей, молодые люди погибли от веселящего газа. Когда следователи приехали на место, то обнаружили в квартире два трупа с пакетами на головах.
рядом с молодыми людьми также лежали шарики с закисью азота. Интересно, что Вернигорова до своей смерти была в рейтинге Международной шахматной федерации. В свою очередь Станислав был гроссмейстером и чемпионом Украины по шахматам.
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