Март 6th, 2020

В Крыму Свидетеля Иеговы приговорили к шести годам.

В Крыму верить в бога небезопасно. Вчера был вынесен приговор члену секты Свидетели Иеговы.

Джанкойский районный суд приговорил местного жителя Сергея Филатова к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Филатов, который был вынужден переехать в аннексированный Крым из украинского Херсона в связи с болезнью дочери, обвинялся в организации деятельности на территории аннексированного Крыма региональной группы «Сиваш», относящейся к религиозной организации Свидетели Иеговы. Она уже несколько лет запрещена в России.

Уголовное дело в отношении Филатова было возбуждено в середине ноября 2018 года. Тогда на севере Крыма прошли обыски в более чем десяти домах предполагаемых Свидетелей Иеговы.

«Судить человека за веру – в данном случае любое наказание будет чрезмерным. Я получил решение суда на руки, ознакомлюсь с ним и однозначно буду готовиться к обжалованию приговора», – сказал адвокат Олег Захарчук, представлявший интересы Филатова.