В Израиле нашли легендарный библейский храм

Во время археологических раскопок Лахиша под руководством Старки (1932-1938), Аарони (1966-1968) и Усышкина (1973-1981) были обнаружены мощные укрепления с валом и рвом, датируемые около 1700 г. до н.э., ханаанская крепость, а также склепы, хранившие оружие, домашнюю керамическую утварь, украшения, амулеты. Одной из примечательных находок было бронзовое лезвие кинжала 17 века до н.э. с четырьмя ханаанскими буквами.

В третьем тысячелетии до н.э. возникло поселение в южном Ханаане, которое примерно в 1800 году до н.э. (в период средней бронзы) превратилось в хорошо укреплённый город под названием Лахиш.

Обнаружить ханаанский храм – редкая удача, которую поистине заслужил человек, обладающий особой эрудицией, завидной дерзостью и что немаловажно – развитой интуицией. Речь идёт о профессоре Еврейского Университета Йосефе Гарфинкеле, который проводил раскопки в Лахише вместе с профессором Майклом Хаселем из Университета Теннесси.

Письмо (№ 287) иерусалимского правителя Абди-Хебы египетскому фараону (архив Эль-Амарны, XIV в. до н.э.) свидетельствует о захвате Лахиша хабиру, которых, не без основания, связывают с протоизраильтянами: «Пусть позаботится Царь о своей земле. Страна Гезер, страна Ашкелон и город Лахиш дали им хлеб, масло и все, что они просили».

Согласно Писанию, Лахиш был разрушен вторгнувшимися извне кочевниками, под предводительством Йеошуа бин Нуна, а все жители были убиты: «Йеошуа со всеми израильтянами двинулся из Ливны к Лахишу, расположился лагерем у города и напал на него. И отдал YHWH Лахиш в руки израильтян. На второй день они захватили город, и он пал от меча — убиты были все его жители…» (Иис. Нав. 10:31).

История Лахиша иудейского периода была бурной и трагической. В 701 году до н.э. город захвачен ассирийцами.

Осада Лахиша и его последующее завоевание войсками царя Ассирии Санхеривом является, пожалуй, наиболее хорошо документированным событием. Большой рельеф на стене царского дворца в Ниневии показывает общий вид Лахиша, его осаду и живописует результаты завоевания: пленение, казни и изгнание его жителей.

Фото Рами Юдовина: Фрагмент Лахишского рельефа

Вскоре город был восстановлен, а окончательно разрушен вавилонским царём Навуходоносором в 586 году до н.э.

Значительнейшим открытием, относящимся к последним дням существования Иудеи времён Первого Храма, стала находка «Лахишских писем» (VI в. до н. э.). Восемнадцать черепков (остраконов), на которых торопливо набросаны некие записи и списки, были найдены английским археологом Старки в 1935 г. в обгоревших развалинах караульного помещения, находившегося возле городских ворот. В общей сложности было обнаружено 22 письма, большинство из которых принадлежало командиру укреплённого аванпоста близ Лахиша Хошаяу, направленные им губернатору Лахиша Яушу.

צילום: © מוזיאון ישראל, ירושלים Остракон из Лахиша VI в. до н.э.

Однако вернёмся к недавнему открытию ханаанского храма, разрушение которого датируется XII веком до н.э., что в принципе, хоть и с натяжкой, но соответствует библейской датировке захвата Лахиша Йеошуа бин Нуном. На данный момент нет абсолютно достоверных свидетельств о причастности сынов Израиля к разрушению лахишского святилища, спалённого дотла.

Аэрофотосъёмка района раскопок. Фотография предоставлена с любезного разрешения И. Гарфинкеля

По словам профессора Гарфинкеля: «Обнаруженный храм ярко иллюстрирует закат ханаанской цивилизации после длительного экономического и культурного расцвета».

Общий план храмового комплекса схож с другими ханаанскими храмами, найденными в Шхеме, Мегиддо, Хацоре.

Раскопки ханаанского храма в Тель-Лахише. Фотография предоставлена с любезного разрешения И. Гарфинкеля

Здание храмового комплекса включало внешний двор, в котором находились две колонны, и, по всей видимости, две башни. Двор вёл во внутреннее помещение, включающее большой зал с четырьмя несущими колоннами, а также неотёсанные камни, расположенные по кругу. Внутри круга находились две стелы, ширина одной – 60 см, высота – 90 см; другая – 60 см в ширину, а в высоту – 70 см.

Вполне возможно, что эти большие камни – посвящение духам предков, своеобразное хранилище умерших душ-покровителей или символическое изображение главных ханаанских богов.

Большие камни, найденные в зале храма. Фотография предоставлена с любезного разрешения И. Гарфинкеля

Археологи нашли в храме много ценных предметов: амулеты египетской богини-матери Хатхор, бронзовые котлы, кинжалы, топор, украшенные изображениями птиц, скарабеями. Интереснейшая находка – осколки бронзовой бутылки, покрытой золотом, с именем Рамсеса II, одного из самых могущественных египетских фараонов, правившего в 1279—1213 годах до н. э.

Фотография Таля Роговски: бусы, серьги, наконечник стрелы, кинжал, топор, найденные возле святилища. Фотография предоставлена с любезного разрешения И. Гарфинкеля

В лахишском храме, пострадавшем от сильного пожара, были найдены две небольшие бронзовые, покрытые серебром, статуэтки «поражающего бога», по всей вероятности Бааля (Ваала). Божество изображено в виде человека, приложившего меч или палицу ко лбу прежде чем поразить врага.

Чресла прикрыты короткими юбками, на головах большие, конусообразные шапки.

К ногам статуэток припаяны колышки, служащие в качестве креплений к деревянным подставкам. Также, вполне вероятно, что священник носил божество на шее в виде подвески.

Фотография Таля Роговски «Поражающие боги». Фотография предоставлена с любезного разрешения И. Гарфинкеля

Похожие изображения находили прежде, так как богов изображали согласно определённому стилистическому канону.

Статуэтки небольшие: одна – 10 см в высоту, вторая – 8.5 см.

В отличие от типичной ханаанской храмовой структуры, в состав комплекса входили боковые комнаты. Возможно, добавление боковых приделов – предтеча иудейских храмов, строение которых мы знаем из библейского описания храма Соломона, а также судя по неплохо сохранившимся остаткам израильского святилища в Тель-Дане и храмового комплекса из Моцы.

Боковые комнаты, очевидно, служили в качестве складских помещений, так как археологи обнаружили в них остатки сожжённых деревянных ящиков, в которых хранилась пшеница.

Также вполне возможно, что священники хранили в боковых комнатах свои священные одежды.

Одна из самых интереснейших и значительных находок, сделанных в лахишском храме ещё в 2014 году, — глиняный черепок с надписью на прото-ханаанском языке, от которой сохранились три строчки, содержавшие девять букв. Более-менее точно можно прочитать слово «сефер» (книга) или «софер» (писец).



Фотография Таля Роговски: Самый ранний вариант буквы «самех» (обведён желтым). Фотография предоставлена с любезного разрешения И. Гарфинкеля

Надпись имеет важнейшее значение, она помогает проследить развитие алфавита, и что крайне важно — мы можем увидеть древнейшее из известных нам написание буквы «самех», датированное примерно 1200 годом до н.э., так как в прото-ханаанском алфавите буква «самех» появилась не сразу.

Прото-ханаанская письменность была бессистемной, иногда писали справа налево или слева направо. Финикийцы спустя почти 800 лет после появления прото-ханаанского письма, в X веке до н.э. упорядочили его, тем самым способствовали распространению грамотности среди разных слоёв населения.

Рам Юдовин