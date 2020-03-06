Март 6th, 2020

Ученые нашли «гормон похудения»





Ученые нашли «гормон похудения», но он вырабатывается только ночью, когда мы спим, пишет The Sun. В Британии разработали «диетический сон», который может в этом помочь.

Сбрасывать вес стоит с учетом времени суток, поскольку режим сна и бодрствования прямо влияет на выработку гормонов, влияющих на вес и метаболизм.



Так, после полуночи отходить ко сну означает, что у вас будет замедлена выработка гормона соматотропина. Этот гормон начинает вырабатываться с 23:00 до часу ночи. Если вы укладываетесь спать до 23 часов, значит, вашему организму будет достаточно гормона для регуляции аппетита и метаболизма, что прямо влияет на вес.



Кроме того, учитывайте, что если вы перед сном много смотрите на монитор телевизора, планшета, компьютера, то у вас замедляется выработка гормона мелатонина – он отвечает за расслабление. Соответственно, вы позже уснете и хуже отдохнете.