Март 6th, 2020

У Илона Маска будет мальчик

31-летняя певица Граймс (настоящее имя Клэр Элис Буше) рассказала в интервью Rolling Stone о своей беременности и подтвердила, что отцом ребенка, которого она носит под сердцем, является 48-летний сооснователь PayPal, генеральный директор SpaceX и Tesla Илон Маск. Сам предприниматель не дает комментариев о личной жизни.

Илон Маск и Граймс

Поясняя содержание одной из песен со своего последнего альбома Miss Anthropocene, Граймс обмолвилась, что беременность — трудный шаг для нее.

Даже если беременность и великая вещь, для женщины она может означать жертву своей свободой и телом. Это сумасшедшая вещь, и лишь половина населения должна решиться на нее. Я отнеслась к этому решению не поверхностно, согласившись на незащищенный секс. В этот момент я словно пожертвовала своей силой. Прежде в своей жизни я ничем не жертвовала. Я действительно очень люблю своего бойфренда, — сказала Граймс.

Граймс

В интервью она призналась, что испытывает страх за ребенка.

Я беспокоюсь, что мой ребенок будет таким же сумасшедшим, как и я, — добавила она.

Маск и Граймс вместе два года. Как пара они впервые дебютировали на Балу Института костюма в мае 2018 года. Для инженера и миллиардера ребенок станет шестым. В первом браке Маска с Жюстин Уилсон родились пятеро детей.