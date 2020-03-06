Март 6th, 2020

Турция впервые применила в бою «рой дронов» — результат ошеломляющий

Турецкие военные впервые применили в Сирии «рой дронов» против правительственных сил страны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.

По его словам, они показали технологические возможности Турции в бою. Он отметил, что Анкара развернула беспрецедентное число беспилотников в ответ на авиаудар, в результате которого погибли 33 турецких военных. Чиновник добавил, что такая военная тактика впервые в истории позволила взять под контроль столь большую территорию.

Сообщалось, что турецкие беспилотники поразили несколько объектов не только в провинциях Идлиб и Алеппо, но и в Хаме.