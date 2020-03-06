 
 
Март 6th, 2020

Тилль Линдеманн носит вещи Лободы.

лобода5Уже несколько лет ходят упорные слухи о том, что у двух ярких артистов роман. Многие предполагают, что Тилль является отцом младшей дочки Лободы. Но официального подтверждения от пары пока так и не было.

Они продолжают подогревать интерес к себе, но впустить поклонников в личную жизнь не решаются.


Но,новый постер Тилля Линдеманна, который показала Светлана Лобода, вызвал среди фанатов обоих артистов ажиотаж. У солиста группы Rammstein есть такая песня «Frau & Mann». Собственно, её название и прописано в правом верхнем углу.

Интрига же в том, что на картинке Тилль держит Светлану на руках, а она нежно его приобнимает. Поклонники принялись предполагать, что это может быть. Клип? Фильм, в котором оба снялись? А может, будет дуэт? Пока ясно, что речь о песне, которая называется «Женщина и мужчина».

Кстати, переводится это не только так.Те же слова с немецкого означают также «Жена и муж» (что даже больше подходит к содержанию композиции Линдеманна).

И вот случилась новая провокация.  Тилль и Светлана в разное время засветились в одной и той же розовой шубке.Вряд ли это случайное совпадие.

 

 

 

Tags: , , | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес ﻿
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