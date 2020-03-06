Март 6th, 2020

Суд признал, что эмир Дубая Мохаммед готовил похищение дочерей

Высокий суд Лондона признал, что правитель Дубая и премьер-министр ОАЭ шейх Мохаммед приказал похитить двух своих старших дочерей (принцесс Хамсу и Латифу) и организовал кампанию по запугиванию и преследованию бывшей жены, принцессы Хайи. Президент комитета по семейным делам в Англии Эндрю Макфарлейн встал на сторону 45-летней сестры нынешнего короля Иордании Абдаллы II.

Кроме того, было доказано, что шейх Мохаммед «продолжает поддерживать режим, посредством которого обе женщины лишаются свободы». Судья выдал охранные ордеры детям Хайи и наложил на Мохаммеда временный запрет на угрожающее или насильственное поведение, а также постановил, что правитель Дубая «не был открыт и честен с судом».

Макфарлейн сказал, что у него есть доказательства преступлений шейха. Они описаны в 34-страничном докладе. Там рассказано, как Мохаммед организовал похищение дочери Шамсы, которой тогда было 18 лет. Ее похитили на улицах Кембриджа в 2000 году, а потом доставили обратно в Дубай.

Принцесса Латифа

Сестра Шамсы Латифа была украдена в 2018 году с лодки, путешествующей у берегов Индии, и возвращена в эмират. Это была ее вторая неудачная попытка побега. Девушка рассказала, что она подвергалась «постоянным пыткам», ее держали в камере в одиночестве и темноте, а также неоднократно избивали. После обнародования решения в четверг Мухаммед заявил, что ситуация освещена только с одной стороны.

Также согласно документам суда, шейх Мохаммед развелся с принцессой Хайей 7 февраля 2019-го, не сообщив ей об этом. Особенно отмечается, что именно в этот день была 20-я годовщина смерти любимого отца Хайи, и, по ее словам, Мохаммед выбрал эту дату специально, чтобы сделать ей «максимально больно».

Принцесса Хамса

Как глава правительства я не мог участвовать в процессе, в результате чего было вынесено решение об установлении фактов, имеющих юридическое значение. Это привело к выпуску заключения «об установлении фактов», в котором история неизбежно излагается лишь с одной стороны,

— сказано в заявлении, предоставленном его адвокатами.

70-летний шейх, вице-президент и премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов, не явился в суд. Он просил не предавать огласке решение суда, но суд отклонил его апелляцию. Шейх заявил, что продолжает считать этот процесс своим частным делом, и обратился к СМИ с призывом не вторгаться в жизнь своих детей. Приговор не подразумевает уголовное наказание, но, вероятно, нанесет удар по его репутации.

Суд выдал Джалиле и Зайеду охранные ордеры, которые защитят их от принудительного брака и вывоза для этого за границу. За неисполнение приказа шейх может быть отправлен в тюрьму на срок до семи лет.

Принцесса Хайя с адвокатом Фионой Шеклетон

Хайя сбежала в Лондон 15 апреля прошлого года с детьми, 12-летней Джалилой и восьмилетним Заедом, опасаясь за свою безопасность. Она предполагала, что ее детей могут похитить и принудительно вернуть в Дубай. Вице-президент ОАЭ пытался насильно забрать жену и детей на родину, однако женщина обратилась в суд.