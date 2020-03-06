Март 6th, 2020

Швацнеггер подал в суд на российского разработчика роботов

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер подал в суд на российского разработчика роботов. Компания Promobot использовала внешность Железного Арни. Об этом сообщает портал TMZ.

Шварцнеггер планирунт получить от ответчиков компенсацию в размере десяти миллионов долларов, компенсацию судебных издержек и прибыль компании, полученную с продажи робота с его внешностью. Помимо этого, Шварценеггер потребовал от Promobot перестать использовать его облик.

Отмечается, что адвокат актера Марти Сингер еще в январе потребовал от российского производителя перестать использовать внешность Шварценеггера при демонстрациях робота. Разработчики пообещали этого больше не делать, однако в феврале вновь показали продукт с лицом голливудского актера на выставке в Нью-Йорке.