Март 6th, 2020

Саудовская Аравия создает армию военных дронов

Американская компания UAVOS совместно с саудовским Центром науки и технологий имени короля Абдель Азиза разработала разведывательный средневысотный беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета Saker-1B, способный выполнять полеты в полностью автоматическом режиме. Согласно сообщению компании, новый беспилотный аппарат уже прошел летные испытания.

Разработка беспилотника велась на протяжении последних 10 лет. Saker-1B имеет максимальную взлетную массу 1,1 тонны и размах крыла 16 метров. Аппарат способен выполнять полеты на высоте до 5 тысяч метров, а дальность его действия составляет 2,6 тысячи километров. Беспилотник оснащен спутниковой системой связи. Saker-1B способен находиться в воздухе до 24 часов.

В общей сложности в ходе программы летных испытаний Saker-1B налетал в общей сложности одну тысячу часов. Помимо прочего специалисты проверили аппарат на продолжительность полета, которая во время испытаний составила 19 часов.

Разработчики также испытывали беспилотник в полностью автономном режиме, в котором аппарат выполнил автоматические взлет, полет по заданному маршруту со съемкой местности и посадку. Все состоявшиеся испытания признаны успешными. Саудовская Аравия планирует принять Saker-1B на вооружение.