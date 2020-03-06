После визита лидеров ХАМАС в Москву приглашение получил «Исламский джихад»

Переговоры между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и председателем политбюро террористической организации «Исламское движение сопротивления» (ХАМАС) Исмаилом Ханийей состоялись в Москве 2 марта.

Лидеры «Исламского джихада» получил приглашение в Москву после встречи главы российского МИД Сергея Лаврова с руководством ХАМАС. О приглашении сообщил журналистам «Кан» член руководства «Исламского джихада», пишет Israelinfo.

Стороны обсудили три основных темы: американскую «сделку века», проект соглашения о внутрипалестинском примирении, двусторонние отношения между Россией и ХАМАС. После переговоров прошли детальные консультации делегации ХАМАС с Богдановым.

В завершение встречи лидером ХАМАС Лаврову был вручен подарок: инсталляция с изображением иерусалимских мечетей Аль-Акса и Масджид Куббат ас-Сахра.

1 марта «Исламский джихад» объявил, что принял приглашение МИД России для своего руководителя Зияда ан-Нахалы посетить Москву. Террористическая группировка не уточнила, когда Нахала поедет в Москву или встретится ли он с российскими официальными лицами, заявив лишь, что «необходимые меры для визита принимаются».