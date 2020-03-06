Март 6th, 2020

Пентагон принял на вооружение новые крылатые ракеты, для противодействия России

Испытательный запуск GLCM U.S. DoD

Корпус Морской пехоты США намерен в 2021 финансовом году (начнется 1 октября 2020 года) приобрести 48 крылатых ракет Tomahawk для размещения на мобильных береговых пусковых установках. Как пишет The Drive, эти ракеты будут использоваться в роли противокорабельных боеприпасов. В общей сложности на закупку ракет планируется потратить 125 миллионов долларов.

В настоящее время на вооружении США нет ракет Tomahawk в версии для сухопутного базирования. В настоящее время боеприпасы из этого семейства с обозначениями RGM-109 и UGM-109 входят в номенклатуру вооружений нескольких типов американских надводных и подводных кораблей и предназначены для поражения наземных целей.

Вероятно, в перспективе наземные Tomahawk будут использоваться и для поражения наземных целей в качестве ракет меньшей дальности дальности. Как отмечает издание, сегодня у американских военных нет наземных пусковых установок для запуска Tomahawk. Для этих целей Морская пехота США может заказать доработку имеющихся установок M142 HIMARS.

В августе прошлого года ВМС США провели испытания крылатой ракеты GLCM, внешне похожей на Tomahawk. Этот боеприпас был запущен их шахтной пусковой установки Mk.41 VLS. Сообщалось, что испытанный боеприпас способен поражать цели на дальности более 500 километров.