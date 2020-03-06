Обнародовано соглашение России и Турции по Идлибу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров зачитал текст дополнительного протокола, согласованного президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом на переговорах в Москве по вопросу урегулирования ситуации в сирийском Идлибе. Трансляцию ведет «Россия 24» в YouTube.

Лавров обнародовал три пункта. Согласно первому, все боевые действия на существующей сейчас линии соприкосновения в Идлибе прекращаются с 00:01 6 марта. Второй — вдоль трассы M4, соединяющей север Сирии с Латакией, будет создан коридор безопасности шириной шесть километров. Согласно третьему, 15 марта по этому шоссе должно начаться совместное российско-турецкое патрулирование.

Переговоры с участием Путина и Эрдогана длились около шести часов, в том числе более двух часов президенты вели разговор тет-а-тет.

Согласованный сторонами дополнительный протокол относится к «Меморандуму по стабилизации ситуации в зоне деэскалации Идлиб», который был подписан в сентябре 2018 года в Сочи по итогам переговоров Путина и Эрдогана. Изначальный документ официально никогда не публиковался, но выдержки из него приводила арабская и российская пресса. Тогда стороны в очередной раз договорились, в частности, о создании в Идлибе демилитаризованной зоны и совместном патрулировании.