Март 6th, 2020

Нидерландские СМИ сообщили о «попытках ГРУ» сорвать расследование по MH17

Агенты российской военной разведки в 2017 году ездили в Малайзию, где пытались изменить состав группы следователей, ведущих дело о сбитом в Донбассе Boeing. Такие данные содержатся в статье NL Times, содержание которой сообщает УНИАН.

Это была не единственная попытка «агентов ГРУ» (ныне Главное управление Генштаба РФ) вмешаться в выяснение случившегося с самолетом Malaysia Airlines, упавшим в поле под Снежным в зоне боев на Востоке Украины, пишет журналистка. Вскоре после крушения Нидерландский совет безопасности пытался наладить контакт с российским Межгосударственным авиационным комитетом. Однако МАК из дела «исчез»: его функции Москва передала госкомитету в составе пяти человек во главе с офицером, «работавшим ранее в службе безопасности Кремля».

Спустя «несколько недель» после ЧП два участника этого госкомитета, в прошлом якобы служившие в ГРУ, направились в Нидерланды. Их визит «совпал» с прибытием в королевство малайзийских гражданских летчиков, которые должны были составить перевод разговоров пилотов рейса MH17.

У «сотрудников ГРУ» из госкомитета была официальная цель в Нидерландах: консультации со следователями из всех стран, ведущих расследование. Утверждается, что после каждой такой встречи россияне «звонили в Кремль». В частности, им представлялось, что нужно поменять команду следователей от Малайзии. Спустя несколько лет Куала-Лумпур начал заявлять, что выводы о вине России в катастрофе «притянуты за уши».

Также «агентов ГРУ» заподозрили в кибератаках на нидерландские серверы.

Материал вышел в голландском СМИ перед началом процесса в Гааге, на котором заслушают показания секретных свидетелей разрушения самолета. Суд по MH17 соберется на первое заседание 9 марта