Нефть обвалилась после сообщений о «позиции» России

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе торгов днем в пятницу рухнули почти на 5% после информации о том, что Россия согласна лишь на продление сделки ОПЕК+ на текущих условиях, но против дополнительных сокращений добычи из-за коронавируса.

По состоянию на 13:42 мск майские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent обвалились сразу на $4,78% до $47,6 за баррель, апрельские фьючерсы на западно-техасский сорт WTI — на 4,58% до $43,8 за баррель. Минутами ранее падение котировок достигало 5,6%, сообщает ПРАЙМ.

Таким образом, котировки Brent обрушились до минимума с июля 2017 года.

Как отмечает РБК, ранее сегодня высокопоставленный источник агентства Reuters заявил, что власти России согласны продлить срок действия ранее заключенного соглашения о сокращении объемов добычи нефти, но не пойдут на дополнительное ее сокращение. «Эта позиция не изменится», — сказал собеседник агентства.

Как напоминает эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Игорь Галактионов, вчера «нефтяные котировки снизились на фоне сохранения неопределенности относительно сделки ОПЕК+ после 1 апреля 2020 года». «В течение дня в СМИ наблюдалось большое количество слухов и предположений о том, какой объем сокращений может быть утвержден. В официальном пресс-релизе на сайте ОПЕК сообщается, что члены картеля приняли решение рекомендовать дополнительное сокращение 1,5 млн баррелей в сутки не только на период II квартала, но и на весь 2020 года. На долю стран из не-ОПЕК может быть распределено 500 тыс. баррелей в сутки из этого объема», — говорится в обзоре аналитика.

Таким образом, констатирует старший риск-менеджер ИК «Алго Капитал» Виталий Манжос, «участники соглашения пока не смогли согласовать дополнительное сокращение суммарной квоты на добычу нефти». «Окончательное разрешение указанной интриги должно состояться сегодня», — уточняет эксперт.

Впрочем, отмечает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич, «Россия ранее уже отмечала, что предпочитает выжидательную позицию, отказавшись от еще более экстренного февральского заседания ОПЕК+».

В целом, подытоживает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев, «если группа так и не сможет договориться о мерах поддержки по итогам двухдневного заседания, это станет настоящим ударом для нефтяного рынка». Хотя, добавляет аналитик, «трейдеры не рассматривают такой сценарий как базовый и надеются, что в конечном итоге Россия все же примкнет к своим союзникам».

Напомним, что еще в декабре 2018 года группа ОПЕК+ в ходе корректировки соглашения, действовавшего с начала 2017 года, приняла решение о сокращении добычи нефти суммарно для всех стран соглашения на 1,2 млн баррелей в сутки с января 2019 года в течение полугода. Из них 800 тыс. баррелей нефти приходится на страны ОПЕК и 400 тыс. — на страны, не входящие в ОПЕК. Цель таких мер — уменьшить излишки запасов нефти на мировом рынке и стабилизировать цены на «черное золото».

2 июля 2019 года страны ОПЕК+ продлили сделку по сокращению добычи нефти на 9 месяцев до конца марта 2020 года, документ подписали 24 государства. Помимо этого, участники альянса единогласно одобрили хартию о долгосрочном сотрудничестве.

6 декабря министры ОПЕК+ по итогам встречи в Вене согласовали дополнительное сокращение добычи нефти с 1 января 2020 года на три месяца — на 500 тыс. баррелей в сутки к действовавшим 1,2 млн баррелей. Таким образом, страны должны убрать с рынка 1,7 млн баррелей в сутки.