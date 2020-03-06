Март 6th, 2020

Не опаснее микроволновки: Эксперты развеяли миф о вредном излучении 5G





Внедрение в мире 5G-связи посеяло в массах не только страх кибератак и охоты на персональные данные, но и опасение негативного влияния новых технологий непосредственно на здоровье человека. Компетентные люди спешат успокоить: базовые станции сетей нового поколения имеют мощность излучения не более, чем обычная микроволновка.



То есть, базовые станции 5G по своему излучению не превышают бытовые приборы, даже уступая некоторым из них в мощности воздействия. К примеру, типичная мощность излучения 5G ниже таких бытовых приборов как микроволновая печь или радионяня.



Также было установлено, что уровень излучения 5G оказался похожим на уровень излучения 3G, 4G и WiFi. Такую же мощность излучают бытовые рации, точки доступа, метки для ключей, пульты дистанционного управления.



Напомним, согласно отчету Group-IB, развитие 5G-технологий усугубляет проблему кибератак телеком-отрасли. Из-за того, что технологии пятого поколения используют программные платформы, все угрозы для серверных и программных решений становятся актуальными для операторов 5G.