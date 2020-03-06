Март 6th, 2020

Найден приказ Гитлера по созданию военной базы в Антарктиде

В архивах Пентагона обнародовали приказ Гитлера о создании военной базы в Антарктиде. Как пишут американские СМИ, сам приказ подразумевал создание военно-морской базы на побережье, включая взлетно-посадочную полосу, которая могла принимать тяжелые самолеты.

Приказ о создании базы военного назначения, и создать ее должны были в разгар Второй Мировой войны для так называемых «дальних конвоев». База предусматривалась как резервная, где корабли или подводные лодки, следовавшие из Латинской Америки, а в первую очередь Аргентины, могли пополнить запасы топлива, провизии и возможно боеприпасы.

Также должен был быть построен полнофункциональный гротовый док для ремонта крейсерских подводных лодок. Запись в архиве Рейхсканцелярии, пишет Stern, датирована началом 1941 года, когда вполне вероятно были все условия для создания базы Гитлера на антарктическом континенте. Вполе возможно, что такая база и существовала, тем более, что современные исследователи нашли Антарктиде следы как минимум двух баз, заброшенных в середине прошлого века подо льдами. Позднее в связи с объявлением войны германией США план был пересмотрен, а еще позднее в связи с доминированием военно-морских сиз Союзников в Атлантике план положили в долгий ящик.

Впрочем германские крейсерские подводные лодки в течении всего периода войны бороздили Атлантический океан, посещая по нескольку раз берега Латинской Америки, перевозя различные секретные грузы и людей.