 
 
Март 6th, 2020

Наталья Могилевская поделилась размышлениями о шоу-бизнесе.

могилевска2Известная украинская певица Наталья Могилевская давно уже завоевала звание примы отечественной поп-индустрии.

Многочисленные таланты Натальи позволяют ей развиваться во многих направлениях. Она продолжает выступать,как певица,собирая полные залы, продвигает молодых и многообещающих ребят,открывает различные школы творческого направления.

Недавно Наталья опубликовала пост,где высказала свое мнение о шоу-бизнесе:

«Шоу-бизнес-это просто микрофон,на который направлено огромное количество света,прессы и телевидения .Можно выйти ,стать в неприличную позу и сказать несколько матерных слов,а можно выйти ,спеть что-то красивое и рассказать людям о том,за что стоит любить и уважать свою жизнь»-сказала певица.

 

Tags: , , | Category: Новости, Украина, Шоу-бизнес ﻿
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