Март 6th, 2020

На ЗАЗ выпустят тестовую партию автомобилей LADA.

На Запорожском автомобилестроительном заводе, входящем в корпорацию Укравто Тариэла Васадзе, проходит процесс аудита автомобильного производства. Его проводят потенциальные партнеры, одним из которых являются Groupe Renault. Аудит предусматривает выпуск тестовых партий автомобилей.

«Процесс аудита качества, и производства как такового, продолжается. Полученный результат (автомобили), что логично, поступает к дилерам. Но, как и ранее, каких-либо финальных договоренностей, которые бы позволили сказать о запуске производства, пока нет», — отметил он и добавил, что на данный момент о серийном производстве речь не идет.

Накануне в ряде СМИ появилась информация о выпуске на заводе трех моделей: LADA Vesta, LADA Xray и LADA Largus.

LADA c 2017 года является брендом Groupe Renault, наряду с марками Renault, Dacia, RSM и Alpine.