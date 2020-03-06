Март 6th, 2020

Меган Маркл впервые прилетела в Лондон после раскола королевской семьи

Уже 31 марта 2020 принц Гарри и его жена Меган Маркл официально выходят из королевской семьи. Последние месяцы герцогиня провела в Канаде вместе со своим сыном Арчи Гаррисоном. Сам принц Гарри неделю провел в Британии, выполняя свои последние королевские обязанности. И вот, 5 марта к нему присоединилась и сама Меган.

Так, фотографам удалось сфотографировать бывшую актрису у входа в лондонский отель The Goring Hotel. Ее появление на публике уже стала настоящей сенсацией, ведь британцы не видели Меган Маркл длительное время. Также в объективы камер попал и супруг герцогини — принц Гарри.

Супруги выглядело весьма счастливым, несмотря на дождливую погоду. К слову, Маркл выглядела потрясающе в бежевом пальто и по традиции на шпильках.

Что герцоги делали в этом отеле — неизвестно. Многие предполагают, что супруги там остановилось. Вечером Меган Маркл и принца Гарри ожидают на ежегодной премии Фонда Endeavour — Endeavour Fund Awards.