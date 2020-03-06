МАРУВ стремительно теряет поклонников.

Скандальная певица Марув разозлила поклонников пошлым фото. Анна Корсун, выступающая под сценическим псевдонимом Марув, спровоцировала массовое негодование подписчиков своим излишне пошлым аккаунтом.
Скандал вызвало свежее фото на странице певицы в Instagram.Звезда выложила свои ягодицы крупным планом. На фото она показала свою филейную часть в розовом кружевном белье, вместе с чулками.
При этом дива придала снимку еще большей вульгарности, положив свои ладони себе под ягодицы, тем самым сделав на них еще больший акцент.Интересно, что новое откровенное фото Марув выложила с целью анонса своего блога под названием «Новая сила киски».
Подписчики не слишком позитивно восприняли такие откровенности певицы, назвав ее страницу «пошлятиной» и начали массово отписываться от страницы Анны.
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