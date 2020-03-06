Лобода поделилась радостью с поклонниками.

Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая давно уже живет и работает в России, сообщила хорошие новости для своих поклонников. Так, знаменитость указала, что ее новый альбом Sold Out получил статус «платиновый». Об этом говорится на личной странице Лободы в «Инстаграм».

Надо добавить, что в честь такого радостного события, Светлана опубликовала серию фотографий, на которых демонстрирует роскошную растяжку.

«На радостях, альбом Sold Out получил статус «платиновый», любовь и труд все перетрут», — подписала пост знаменитость. В то же время в комментариях моментально отреагировали. Одни принялись поздравлять кумира, а вот другие были в восторге от гибкости знаменитости.