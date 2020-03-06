Лобода поделилась радостью с поклонниками.

Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая давно уже живет и работает в России, сообщила хорошие новости для своих поклонников. Так, знаменитость указала, что ее новый альбом Sold Out получил статус «платиновый». Об этом говорится на личной странице Лободы в «Инстаграм».
Надо добавить, что в честь такого радостного события, Светлана опубликовала серию фотографий, на которых демонстрирует роскошную растяжку.
«На радостях, альбом Sold Out получил статус «платиновый», любовь и труд все перетрут», — подписала пост знаменитость. В то же время в комментариях моментально отреагировали. Одни принялись поздравлять кумира, а вот другие были в восторге от гибкости знаменитости.
«Огнище», «Обалдеть!!!!!!!! Вот это растяжка», «Заслуживаете всех наград», «Какой же это бешеный труд!», «С первой платиной, Малышка Lo», «Идеальная», «Богиня», «Волочкова отдыхает!», «Светлана, вы крутая! Радуемся вместе с вами!», «Растяжка огонь», «Ну чем не Волочкова?!!! Светланка, класс!!!», — написали люди в комментариях.
Leave a Reply