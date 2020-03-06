Курс доллара — Российские банки столкнулись с дефицитом рублей

Российские банки столкнулись с дефицитом рублевой ликвидности, который исчисляется сотнями миллиардов рублей.Уровень свободных резервов в банковской системе держится ниже нуля, пишет в обзоре стратег «ВТБ Капитала» Максим Коровин.

По состоянию на утро среды, 4 марта, банки держали 2,15 триллиона рублей на корсчетах, что на 450 млрд рублей меньше суммы, которая нужна, чтобы выполнить нормативы усреднения (2,6 трлн рублей).

Дефицит рублей банки стремятся покрыть за счет средств федерального бюджета. В среду на аукционе Казначейства, которое регулярно размещает свободные остатки на депозитах, спрос превысил предложение в 2,5 раза. При лимите в 50 млрд рублей банки предъявили выставили заявки на 131 млрд.

Днем ранее банки взяли 25 млрд рублей на 35-дневном аукционе, выбрав весь лимит и подав заявки на 37 млрд, а также привлекли 20 млрд на 2-недельные депозиты, которые, как правило, не пользуется особым спросом.

В четверг Минфин проведет 3-месячный аукцион репо на 50 млрд рублей. Учитывая по-прежнему довольно низкий объем ликвидности в системе, интерес к нему со стороны банков может быть высоким, отмечает Коровин.

«Можно ожидать, что банки предъявят спрос и на завтрашнем аукционе однодневного репо, лимит которого может быть вновь увеличен до 400 млрд рублей: благодаря длинным выходным банки смогут разместить привлеченные средства на корсчетах на целых четыре дня, что позволит им увеличить свободные резервы», — добавляет он.

О снижении доступных банкам рублевых резервов говорят и итоги операций ЦБ. Во вторник спрос на депозитном аукционе регулятора оказался меньше предложения: банки принесли 1,78 трлн рублей при лимите в 1,92 трлн.

Аукционы облигаций ЦБ (КОРБ), где также размещаются свободные рублевые средства, и вовсе были практически проигнорированы: предложив бумаги на 344 млрд рублей, центробанк смог привлечь только 35 млрд. Дефицит рублей в начале месяца — нетипичное явление. Обычно банки сталкиваются с нехваткой ликвидности в период налоговых платежей, которые проводятся в 20х числах, отмечают аналитики Райффайзенбанка.

Так, например, с 23 по 30 января задолженность банков перед Минфином выросла с 1,64 до 2,01 трлн рублей. Основной рост — 411 млрд рублей — произошел за счет операций репо, в рамках которых банки получают кредиты под залог облигаций самого Минфина.

Низкий уровень рублевых резервов ограничивает возможности банков покупать ОФЗ и финансировать федеральный бюджет, считают в Райффайзенбанке: «Большой объем позиции в ОФЗ некоторые локальные банки фондируют под 6% годовых, что приносит отрицательную процентную маржу по ОФЗ со сроком до погашения до 6 лет и 0-35 б.п. по более длинным выпускам».