 
 
Март 6th, 2020

Ким Кардашьян станет юристом

ким4Ким Кардашьян пришал на встречу к президенту в Белый дом в компании бывших заключенных.

Вместе с Ким на встречу к президенту США Дональду Трампу приехали три женщины, которые в феврале вышли из тюрьмы.

Они были помилованы по программе First Step Act, направленной на смягчение уголовного наказания за ненасильственные преступления, которая была принята Трампом в апреле 2019 года.

“Президент Трамп отменил приговоры трех действительно достойных женщин. Я не слышала, чтобы об этих женщинах говорили в новостях. Поэтому я считаю важным рассказать о них вам лично”, – заявила Ким.

Отмечается, что Кардашьян, которая проводит кампанию за изменение системы правосудия США, в прошлом году объявила, что готовится стать юристом. Она обеспокоена по поводу длительных приговоров, вынесенных людям, которые осуждены впервые

Tags: , , | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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1 comment to Ким Кардашьян станет юристом

  • Анатолий
    03/06/2020 at 11:39

    Что Вам больше ни о чём писать как о какой то Ким Кардашьян .Голову лечите.

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