Март 6th, 2020

Ким Кардашьян станет юристом

Ким Кардашьян пришал на встречу к президенту в Белый дом в компании бывших заключенных.

Вместе с Ким на встречу к президенту США Дональду Трампу приехали три женщины, которые в феврале вышли из тюрьмы.

Они были помилованы по программе First Step Act, направленной на смягчение уголовного наказания за ненасильственные преступления, которая была принята Трампом в апреле 2019 года.

“Президент Трамп отменил приговоры трех действительно достойных женщин. Я не слышала, чтобы об этих женщинах говорили в новостях. Поэтому я считаю важным рассказать о них вам лично”, – заявила Ким.

Отмечается, что Кардашьян, которая проводит кампанию за изменение системы правосудия США, в прошлом году объявила, что готовится стать юристом. Она обеспокоена по поводу длительных приговоров, вынесенных людям, которые осуждены впервые