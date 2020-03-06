Март 6th, 2020

Кайли Дженнер ошеломила поклонников откровенной фотосессией

Кайли Дженнер-самая сексуальная модель в мире,по версии миллионов поклонников. Сейчас она отдыхает на Багамах и старается проводить время с пользой.

Вместе с популярной американской актрисой Анастасией Караниколау, Кайли снялась в мега-откровенной фотесессии. Ведь на девушках,кроме очень прозрачных платьев,ничего больше нет.

Подруги предстали в парных нарядах — просвечивающих платьях Jacquemus, облегающих фигуру.

Кайли выбрала нежно-розовый оттенок, а Анастасия — персиковый. Девушки «забыли» о бра и трусиках. Это сделало их образы максимально откровенными.